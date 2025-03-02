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Отец Яниса Тиммы пригласил Седокову в гости: «Бояться надо»

Отец Яниса Тиммы Райтис пригласил Седокову к себе в дом
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пригласил невестку Анну Седокову к себе в дом.

Тимма прокомментировал рассказ Седоковой о том, что ей не становится легче после кончины бывшего супруга. Певица призналась, что все так же боится людей. Райтис посчитал это правильным. Он ответил фразой: «Бояться надо, но поздно».

«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже три года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», — заявил отец баскетболиста.

По мнению Тиммы, если бы у Седоковой было малейшее сочувствие, ей бы пришлось сначала расправиться с ним и его женой, прежде чем петь свои «дерьмовые песни».
Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

14 января адвокат Екатерина Гордон сообщила, что Райтис Тимма обратился к ней за помощью. Мужчина попросил ее сделать всё, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона сына и восстановили последние часы перед трагедией. Родственники хотят убедиться, что в этом всем не замешаны третьи лица. Следственная проверка не нашла этому подтверждения.

Ранее Седокова снялась в реалити-шоу после кончины бывшего мужа.

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