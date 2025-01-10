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София Ротару передумала продавать элитную квартиру в Москве: «Возможно, вернется»

Риелтор Бенина: Ротару отказалась продавать квартиру в Москве за 80 млн рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Риелтор Анастасия Бенина сообщила POPCAKE, что певица София Ротару передумала продавать свою трехкомнатную квартиру в Москве.

По словам Бениной, украинская исполнительница продолжает оплачивать коммунальные платежи за недвижимость. Столичное жилье, уверила риелтор, до сих пор остается в собственности Ротару.

«Возможно, певица в будущем вернется в Москву», — предположила Бенина.

Также специалист раскрыла, что стоимость российской квартиры Ротару составляет 80 млн рублей. Ее подарил певице экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Жилье площадью почти 125 кв. м находится на третьем этаже 15-этажного здания 1997 года. В нем три спальные комнаты, две ванные, лоджия и большая кухня со столовой.

В ноябре сообщалось, что Ротару пыталась продать московскую квартиру Николаю Баскову, но артист отказался от сделки. Музыкальный продюсер Алина Сагина также заявляла, что Ротару созванивалась со многими коллегами по шоу-бизнесу с целью продать им столичную недвижимость.

Летом 2024 года стало известно, что активисты движения «Ветераны России» предложили сделать санаторий для бойцов СВО из виллы Ротару в Крыму.

Ранее актриса Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара.

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