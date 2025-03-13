В Okko заявили, что у сериала «Трасса» будет второй сезон

Сериал «Трасса» получил продолжение. Об этом создатели и актеры сериала рассказали в подкасте «Художественный смысл».

В беседе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым созидатели проекта не стали уточнять, когда именно выйдет второй сезон.

Премьера первого сезона драматического сериала «Трасса» о поисках пропавшей девушки состоялась 5 сентября 2024 года.

По сюжету «Трассы» у Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), коррумпированной судьи из Петербурга, пропадает дочь Кира (Елизавета Ищенко). В день своего 18-летия девушка сбегает в Минеральные Воды, чтобы выяснить правду о своем удочерении, и вскоре оставляет на автоответчике Светланы тревожное сообщение о том, что ее похитили.

Тогда Незнамова лично отправляется в Минводы, где накануне произошла чудовищная трагедия с другой девочкой-подростком.

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