Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сериал «Трасса» получил продолжение

В Okko заявили, что у сериала «Трасса» будет второй сезон
close
Okko

Сериал «Трасса» получил продолжение. Об этом создатели и актеры сериала рассказали в подкасте «Художественный смысл».

В беседе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым созидатели проекта не стали уточнять, когда именно выйдет второй сезон.

Премьера первого сезона драматического сериала «Трасса» о поисках пропавшей девушки состоялась 5 сентября 2024 года.

По сюжету «Трассы» у Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), коррумпированной судьи из Петербурга, пропадает дочь Кира (Елизавета Ищенко). В день своего 18-летия девушка сбегает в Минеральные Воды, чтобы выяснить правду о своем удочерении, и вскоре оставляет на автоответчике Светланы тревожное сообщение о том, что ее похитили.

Тогда Незнамова лично отправляется в Минводы, где накануне произошла чудовищная трагедия с другой девочкой-подростком.

Накануне актер из «Пророка» Роман Васильев вспомнил, как ловил «лицейский флер» на съемках.

Ранее съемочная группа Netflix рассказала, как Меган Маркл отплатила им за кадром.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами