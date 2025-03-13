Кравец о внешнем виде Пугачевой: «Тает, высохла»

Певица и светская львица Алена Кравец обратила внимание на программе «Звездная кухня «МК», что Алла Пугачева чрезмерно похудела после эмиграции из России.

«Тает, высохла. Здесь [в РФ] она была цветущая, как кровь с молоком», — заявила исполнительница.

Кравец напомнила, что Пугачева большую часть жизни была «в теле». Светская львица не исключила, что певица могла сбросить вес на нервной почве.

«Алла Борисовна не выглядит счастливой, цветущей. Я вижу и чувствую надлом внутренний, нервозность. Спокойный человек будет иначе себя вести», — заявила она.

По словам Кравец, Пугачева жалеет о своем отъезде из России и скучает по отечественной сцене. Она выразила мнение, что артистка больше потеряла в эмиграции, чем приобрела.

«Кому они там нужны? Алла всегда была артисткой с большой буквы. Ей нужна сцена. Мы это знаем по нашим возрастным артисткам. Некоторые говорят: «Почему они на пенсию не уйдут?» Да если уйдут, то для них жизнь закончится», — сказала певица.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что 75-летняя Пугачева арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года.