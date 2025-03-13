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Татьяна Лазарева о груминге детей: «Мое поколение привыкло жить в насилии»

Телеведущая Лазарева высказалась о груминге детей после скандала с Оксимироном
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) удивилась в Telegram-канале, что некоторые до сих пор считают нормой романтическую и интимную связь между 16-летним человеком и более взрослым партнером.

58-летняя Лазарева не исключила, что подобным образом думают лишь представители ее поколения, поскольку были воспитаны в «странном замесе насилия и романтики».

«Мое поколение привыкло жить в насилии, а нынешнее — нет. Можно еще, например, вспомнить классику — Китти и Вронский — 16 и 25 (герои романа «Анна Каренина» Льва Толстого. — «Газета.Ru»). [Повесть] «Первая любовь» Тургенева — 16 и 21…» — заявила телеведущая.

По словам Лазаревой, только сейчас люди стали понимать, что груминг детей — это не романтика.

«Это когда более неопытный и молодой думает: я особенная/ный, меня выбрал взрослый, а взрослый прекрасно понимает, что это — власть», — сказала она.

Телеведущая порадовалась, что в последнее время стали чаще говорить о подобных отношениях, так как, по ее мнению, взрослые «часто пользуются властью в корыстных целях».

«Это новый мир, в котором нам уже нет места, и я хочу помогать ему раскрыться, а не цепляться за старые недонормы, с криком: «Не пушщуу!» — подытожила телеведущая.

Накануне героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (Мирона Федорова) в растлении несовершеннолетних. Одна из девушек по имени Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в возрасте 13–14 лет. В 16 лет, по ее словам, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте. Подробнее

Ранее сообщалось, что звезда «Зеленого слоника» обвинил детей в совращении взрослых.

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