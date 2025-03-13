Звезда «Зеленого слоника» обвинил детей в совращении взрослых

Художник и актер Анатолий Осмоловский (признан в РФ иностранным агентом) обвинил детей в совращении взрослых после скандала с рэпером Оксимироном (Oxxxymiron, настоящее имя Мирон Федоров). Размышлениями он поделился в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда фильма «Зеленый слоник» и лауреат премии «Художник года 2007» заявил, что подростки якобы соблазняют старших партнеров.

«Меня удивляет, когда люди несут околесицу о том, что детей можно соблазнить, манипулировать ими. Это они манипулируют, могут и часто хотят соблазнить взрослых. Сексуальная жизнь начинается чуть ли не в утробе матери, в детском саду», — говорит Осмоловский.

Минюст России признал иностранным агентом художника Анатолия Осмоловского в декабре 2024 года.

До этого героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили рэпера Оксимирона в растлении несовершеннолетних. Одна из них, в частности, рассказала, что познакомилась с музыкантом в возрасте 13–14 лет. В 16 лет, по ее словам, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте. Эта женщина обратилась с заявлением в СК.

Красильникова рассказала, что в декабре 2024 года связывалась с Оксимироном и попросила его о комментарии, но артист не ответил ей.

Ранее Киркоров отреагировал на переживания фанатов из-за сильного похудения.