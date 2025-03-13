Умерла композитор София Губайдулина

Композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР София Губайдулина скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Мэрия города Казани и лично [мэр] Ильсур Метшин выражают глубокие соболезнования родным и близким Софии Асгатовны Губайдулиной, почетного гражданина Казани, заслуженного деятеля искусств РСФСР композитора, в связи с ее кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополь. В 1954 году будущий композитор окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано у Л.Г.Лукомского и Г.М.Когана. В 1959 году Губайдулина завершила обучение в Московской консерватории по классу композиции у Н.И.Пейко, а через четыре года — аспирантуру по классу композиции у В.Я.Шебалина.

Композитор является автором более 100 произведений. Губайдулина награждена французским орденом «За заслуги», международной наградой BBVA Foundation (Испания), премиями Polar Music (Стокгольм) и «Золотой лев» музыкального фестиваля Венеции, а также Императорской премией (Япония).

Ранее умер автор гимна Петербурга.