Умер автор гимна Петербурга

Автор слов гимна Санкт-Петербурга поэт Олег Чупров умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Последние годы он очень болел и у нас последний раз появлялся до пандемии, но мы общались по телефону», — рассказал председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов.

Чупров родился в селе Объячево Прилузского района Коми АССР. Детство и юность прошли в Усть-Цильме, где он окончил среднюю школу. В 1959 году поступил в Ленинградский университет, где проучился три года, после чего пошел работать на радио журналистом. В 1965 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, закончил его в 1974 году. Профессионально писать начал в 1960-е годы.

Чупров был членом Союза писателей СССР с 1991 года, членом Союза писателей России с 2001 года. В 1989 году выпустил первую книгу «Свидание с отцом». С 1997 года он являлся профессором Международной славянской академии наук, образования, искусства и культуры, был членом Петровской академии наук и искусств. Чупров работал с композиторами, песни на основе его стихов исполняли Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Андрей Миронов и многие другие. В 2003-м его стихотворение приняли в качестве гимна Санкт-Петербурга.

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