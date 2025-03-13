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Треки «Касты» убрали из стримингов

Правообладатель изъял песни «Касты» из сервисов «Яндекс. Музыка» и Apple
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Треки группы «Каста» убрали из стримингов. Об этом сообщает РИА Новости.

В сервисе Apple Music нет никаких песен коллектива, в »Яндекс Музыке» можно послушать лишь записи с концертов.

По словам представителей «Яндекса», треки были изъяты правообладателем.

«Музыкальный контент в Яндекс Музыке размещается на сервисе правообладателями на основании лицензионных договоров. Обычно правообладателями выступают музыкальные лейблы или дистрибьюторы, которые представляют права исполнителей. Часть музыкального контента исполнителя «Каста» был снят по решению правообладателя», — уточнили в сервисе.

Участники группы «Каста» уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине. Сейчас артисты активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ.

В начале марта музыканты группы «Каста» дали большое YouTube-интервью журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом), в котором порассуждали о потере связи с Россией.

«Я могу сказать, что теряю чувство России. Все меньше понимаю, как находящиеся в России люди себя чувствуют. Мы получали и получаем много отзывов об альбоме из России, но какая часть это нашей аудитории, велика она или мала, сейчас сложно определить», — заявил Михаил Епифанов (он же – Шым).

Ранее СМИ раскрыли, за чей счет живут Пугачева и Галкин в эмиграции.

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