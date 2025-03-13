Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала все счета блогерши Надин Серовски (Надежда Артамонова – настоящее имя). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Серовски не предоставила налоговую декларацию по ИП. Известно, что у блогерши был долг перед налоговой на 68 миллионов рублей. SHOT отмечает, что Артамонова продолжает зарабатывать в России и запустила в продажу собственный бренд косметики. На рекламе блогерша зарабатывает от 300 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей.

Как заявляет Telegram-канал, Артамонова уехала в Дубай в 2023 году после скандала с Еленой Блиновской.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.

Ранее сообщалось, что Блиновская сможет стать парикмахером в колонии.