Жена Кончаловского заявила о химии с Борисовым

Актриса Юлия Высоцкая рассказала в Telegram-канале, что между ней и Юрой Борисовым произошла химия на съемках фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».
Высоцкая назвала Борисова талантливым актером, которого любит камера. По ее мнению, с каждым проектом коллега становится все круче.
«Смотришь на него и веришь абсолютно, что никто в ответ на тебя так не посмотрит, как он смотрит на тебя в эту самую секунду. Не важно, на съемочной площадке или просто, когда болтаем за столом», — поделилась актриса.
Высоцкая сравнила операторскую камеру с увеличительным стеклом, через которые видно «самые дальние закоулки души».
«И вот она, душа Борисова, загадочная и прекрасная», — отметила артистка.
Высоцкая предложила порадоваться тому, что российский актер выступает на общемировой сцене «как самостоятельный художник».
23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).
Ранее Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом».