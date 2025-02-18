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Жена Кончаловского заявила о химии с Борисовым

Актриса Юлия Высоцкая заявила, что между ней и Борисовым произошла химия на съемках
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Актриса Юлия Высоцкая рассказала в Telegram-канале, что между ней и Юрой Борисовым произошла химия на съемках фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

Высоцкая назвала Борисова талантливым актером, которого любит камера. По ее мнению, с каждым проектом коллега становится все круче.

«Смотришь на него и веришь абсолютно, что никто в ответ на тебя так не посмотрит, как он смотрит на тебя в эту самую секунду. Не важно, на съемочной площадке или просто, когда болтаем за столом», — поделилась актриса.

Высоцкая сравнила операторскую камеру с увеличительным стеклом, через которые видно «самые дальние закоулки души».

«И вот она, душа Борисова, загадочная и прекрасная», — отметила артистка.

Высоцкая предложила порадоваться тому, что российский актер выступает на общемировой сцене «как самостоятельный художник».

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом».

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