Мамаева поправилась в спортивном зале

Модель, блогерша и телеведущая Алана Мамаева сообщила в Telegram-канале, что поправилась на 2,5 килограмма.

Мамаева объяснила, что набирает мышечную массу в спортивном зале. По словам модели, сейчас ей проще переносить нагрузку во время силовых упражнений из-за наличия опыта в художественной гимнастике. Блогерша отметила, что ходит в спортзал три раза в неделю. Она довольна результатом. Телеведущая опубликовала видео, как занимается спортом.

«В инсте огромное количество личных сообщений с обвинением в худобе, «тебе надо булки есть, а не в зал ходить» и т. д. Так вот, я питаюсь прекрасно с акцентом на белковые продукты», — заявила модель.

В ноябре 2024-го Мамаева призналась, что три года судится с бывшим мужем, футболистом Павлом Мамаевым, за алименты. Она рассказала, что спортсмен платит алименты в размере 10 тысяч рублей. По словам модели, такую сумму не постановлял суд, а футболист «сам так решил». Она отметила, что Мамаев признал себя безработным и переоформил свои доходы и имущество на новую жену.

Ранее Алана Мамаева раскрыла траты в сотни тысяч рублей на машину в год.