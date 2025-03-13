Аудиторы выявили, что половина киноколлекции «Мосфильма» находится за балансом студии

Счетная палата Российской Федерации выявила, что киностудия «Мосфильм» списала почти половину фильмов из своей коллекции с баланса, при этом продолжая получать с них доход. Об этом, ссылаясь на отчет контрольного ведомства, сообщает РБК.

В документе говорится, что за 100-летнюю историю существования киностудии на «Мосфильме» образовалась коллекция из более чем 2,8 тыс. фильмов. Из них почти 1,5 тыс. находятся за балансом, не имея денежной оценки. К примеру, в 2023 году студия списала 81 кинофильм первоначальной балансовой стоимостью 754 млн рублей.

Ведомство обнаружило, что в Реестр федерального имущества (РФИ) «Мосфильм» внес сведения лишь о 90 проектах, а на балансе киностудии учтены только 39 фильмов.

Аудиторы Счетной палаты отметили, что списанные с баланса «Мосфильма» проекты в 2022–2024 годах неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование и генерировали значительный и постоянный доход киностудии.

В свою очередь в пресс-службе «Мосфильма» объяснили возникновение ситуации с учетом нематериальных активов пробелами в законодательном регулировании.

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