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Аудиторы выявили, что половина киноколлекции «Мосфильма» находится за балансом студии

Счетная палата обнаружила половину киноколлекции «Мосфильма» за балансом студии
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Счетная палата Российской Федерации выявила, что киностудия «Мосфильм» списала почти половину фильмов из своей коллекции с баланса, при этом продолжая получать с них доход. Об этом, ссылаясь на отчет контрольного ведомства, сообщает РБК.

В документе говорится, что за 100-летнюю историю существования киностудии на «Мосфильме» образовалась коллекция из более чем 2,8 тыс. фильмов. Из них почти 1,5 тыс. находятся за балансом, не имея денежной оценки. К примеру, в 2023 году студия списала 81 кинофильм первоначальной балансовой стоимостью 754 млн рублей.

Ведомство обнаружило, что в Реестр федерального имущества (РФИ) «Мосфильм» внес сведения лишь о 90 проектах, а на балансе киностудии учтены только 39 фильмов.

Аудиторы Счетной палаты отметили, что списанные с баланса «Мосфильма» проекты в 2022–2024 годах неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование и генерировали значительный и постоянный доход киностудии.

В свою очередь в пресс-службе «Мосфильма» объяснили возникновение ситуации с учетом нематериальных активов пробелами в законодательном регулировании.

В ноябре 2019 года сообщалось, что из-за невозврата субсидий Фонду кино возбуждено шесть уголовных дел.

Ранее проверка выявила финансовые нарушения в Музее кино.

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