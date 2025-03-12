Украинский тиктокер Артур Бабич подал документы на получение гражданства РФ

Украинский блогер Артур Бабич признался в Telegram-канале, что подал документы на получение гражданства России.

«А я вот приехал в миграционный центр, чтобы податься на гражданство. Такие дела. Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером», — заявил инфлюенсер.

В декабре 2024 года Артур Бабич вернулся в Россию, откуда уехал после начала СВО. Блогер заявлял по возвращении, что намерен навсегда поселиться в РФ, поскольку именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.

В 2022-м году Бабич непродолжительное время проживал в США, но вскоре решил перебраться в Армению из-за того, что столкнулся с «безденежьем».

Бабич родился в Кривом Роге. Российский блогер Даня Милохин пригласил Бабича в тиктокерский дом Dream Team House, когда его юмористические видеоролики стали популярными в сети. В ноябре 2022 года Милохин и Бабич попали в скандал: они исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. Сейчас на Бабича подписаны около 14 миллионов человек в TikTok.

Ранее сообщалось, что Минкульт выделил почти 10 млн рублей «Правильному кино» и еще одному кинофестивалю.