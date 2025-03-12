Минкульт выделил почти 10 млн рублей «Правильному кино» и еще одному кинофестивалю

Минкульт России выделил почти 10 млн рублей двум кинофестивалям в Москве с традиционным и военным уклоном. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Telegram-канал опубликовал скриншот, согласно которому ведомство поддержало международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» суммой в размере 8 млн 500 тыс. рублей. Также Минкульт выделил 1 млн рублей V Международному фестивалю Правильного кино.

Оба мероприятия пройдут не только в Москве, но и на площадках Дагестана, Чечни, ДНР и других областей.

11 марта депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал Минкульт отозвать финансирование фильмов режиссера Сарика Андреасяна после скандала со студентами. Парламентарий от фракции «Справедливая Россия — За правду» направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой.

«Предлагаю вам рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна», — приводит текст документа РИА Новости.

В своем обращении Дмитрий Гусев указал, что на проекты Андреасяна за последние десять лет было выделено 590 млн рублей, из которых 415 млн рублей — безвозмездных субсидий и еще 175 млн возвратных средств Фонда кино. Однако, по его словам, результаты проката говорят о низкой востребованности фильмов Сарика Андреасяна среди зрителей.

Ранее москвичам и гостям столицы разъяснили новые правила посещения культурных площадок.