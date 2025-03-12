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Бывшая солистка «Миража» перенесла операцию на связках

Певица Гулькина сообщила, что Светлане Разиной сделали операцию на связках
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Global Look Press

Певица Наталия Гулькина сообщила в беседе с изданием «СтарХит», что ее бывшая коллега по группе «Мираж» Светлана Разина перенесла операцию на связках.

Подробности о самочувствии Разиной неизвестны. По словам Гулькиной, по этой причине коллега не смогла выступить на ее сольном концерте в Кремле.

«Мы же вживую стараемся петь, без фонограммы. Мы репетируем по четыре часа каждый день», — поделилась артистка.

В апреле 2024 года Светлана Разина призналась, что ждет воссоединения группы «Мираж». Она призвала Наталию Гулькину и Маргариту Суханкину помириться.

«Мираж» получил вторую волну популярности после успеха сериала «Слово пацана», где прозвучали многие песни эпохи популярности группы. Сама Разина, которая в свое время была солисткой коллектива, признавалась на шоу «Звезды сошлись», что не получила никаких авторских отчислений. По словам артистки, исключительные права на песни группы остались у ее супруга после развода.

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