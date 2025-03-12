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Жена Ефремова ответила матом на слухи о язве желудка у артиста

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что у артиста ухудшилась астма
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Евгений Биятов/РИА Новости

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова в беседе с Ксенией Собчак матом отреагировала на слухи о язве желудка у актера.

Кругликова заявила матом, что журналисты пишут всякую ерунду о здоровье супруга. По словам жены актера, СМИ придумывают эту информацию «из головы». Она опровергла слухи о том, что Ефремов находится в больнице.

Как отметила Кругликова, у Ефремова ухудшилась астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

«В больницу он ездил несколько раз (не сейчас, раньше, потому что надо было купировать острые приступы). Я очень надеюсь на 24. Шансы есть. Они же не давали до этого подать совсем. Сейчас дали это сделать», — заявила супруга актера.

24 марта станет известно, получит ли Ефремов УДО.

12 марта Telegram-канал Mash утверждал, что Михаила Ефремова доставили в больницу города Алексеевка Белгородской области, где врачи якобы диагностировали ему две прободные язвы желудка. По их словам, Ефремова отправили в стационар, где он провел десять дней, находясь под наблюдением врачей и соблюдая диету.

Ранее Сукачев понадеялся на амнистию Михаила Ефремова ко Дню Победы.

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