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Прохор Шаляпин пострадал на съемках: «Боялся, что потеряю сознание»

Певца Прохора Шаляпина ударили током на съемках шоу
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с порталом «Страсти», что его ударили током на съемках шоу «В темноте».

В рамках проекта на участников надели специальный ошейник. За ошибку в испытании их били током. Шаляпин признался, что это было очень неприятно.

«Я же не какая-то собака на привязи, чтобы меня бить током. А било достаточно сильно, я даже боялся, что потеряю сознание», — рассказал артист.

На съемках Шаляпин и еще четыре звезды жили два дня в полной темноте без гаджетов и предварительной подготовки. Как признался певец, он не знал, что его ждет. Артист признался, что будто попал в кошмарный сон, потому что он боится практически всего. Он сравнил проект с американскими горками.

«Этому шоу нет равных! Чтобы в темноте так долго в одном пространстве жили публичные люди, это, конечно, жестко. Не каждый может выдержать. А я в очередной раз получил дозу перезагрузки», — поделился исполнитель.

В декабре Шаляпин назвал свой ценник за новогодний корпоратив. По словам певца, цена будет зависеть от того, где и для кого будет проводиться мероприятие. Как отметил исполнитель, он готов выступить за миллион рублей.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что инопланетяне «пытались пробиться в его кокон».

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