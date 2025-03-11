Прохор Шаляпин рассказал, что инопланетяне «пытались пробиться в его кокон»

Певец Прохор Шаляпин признался, что к нему прилетали инопланетяне

Певец Прохор Шаляпин заявил на подкасте «НеДудь» на «Новом Радио», что верит в существование внеземных цивилизаций.

«Ко мне тоже прилетали инопланетяне. Каждый из нас находится в невидимом защитном коконе. Ко мне прилетали ночью и в этот кокон пытались пробиться», — заявил певец.

По словам Шаляпина, к нему явно прилетали «какие-то сущности». Певец не исключил, что это были его «подруги из прошлых миров». Исполнитель также призвал перестать критиковать его коллегу Катю Лель за веру в НЛО.

«Ребята, правда, хватит смеяться. Сейчас скажут: у Прохора Шаляпина поехала крыша. Да, весь шоу-бизнес — сумасшедший дом, стоим на учете», — сказал артист, едва сдерживая смех.

В декабре 2023 года Катя Лель обвинила пришельца в краже ее зубов ради ДНК. Артистка заявляла о существовании у инопланетян специальной картотеки для хранения зубов жителей Земли. По словам певицы, зубы нужны пришельцам из-за того, что они хранят всю информацию о человеке.

В конце февраля Катя Лель заявила, что узнала из сна об окончании СВО в 2025 году.

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