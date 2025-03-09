Юлианна Караулова купила четырехкомнатную квартиру в Москве

Певица и телеведущая Юлианна Караулова подтвердила в шоу «Ты не поверишь!», что приобрела четырехкомнатную квартиру.

Караулова купила недвижимость в центре Москвы. Квартира находится на последнем этаже. По словам артистки, этот пункт был важен для ее мужа Андрея Черного.

«У него очень хороший слух, он музыкант, он слышит все. Его это раздражает. Я хотела, чтобы квартира была на две стороны, чтобы хорошо проветривалась», — поделилась певица.

По оценкам риелторов, жилье артистки стоит более 80 миллионов рублей. Караулова взяла квартиру в ипотеку. Артистка призналась, что хотела торговаться с бывшим владельцем жилья.

«Для меня принципиально, чтобы хоть сколько-то человек уступил, но я при этом продавала еще свою квартиру. Но со мной, кстати, покупатель не торговался. Вообще красавчик, спасибо ему за это», — рассказала исполнительница.

В декабре 2024 года продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Караулова получает 700 тысяч рублей за выступление. Он отметил, что певица в два раза подняла цены на концерты после того, как стала ведущей в программе «Кто хочет стать миллионером?».

Ранее стало известно, что Юлианна Караулова могла сыграть Свету Букину.