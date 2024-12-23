Наталья Подольская скрыла свои траты от Преснякова: «Берегу его»

Певица Наталья Подольская призналась, что скрывает свои траты от мужа

Певица Наталья Подольская призналась в беседе с «Пятым каналом», что легко расстается с деньгами.

Подольская уверена, что чем больше тратишь — тем больше зарабатываешь. Она не ограничивает себя в тратах. Певица назвала себя транжирой. Артистка призналась, что после получения средств может сразу же их раздать семье и выплатить зарплату работникам.

По словам Подольской, ее муж, певец Владимир Пресняков, не знает, сколько она тратит денег.

«Он не в курсе. Я берегу его», — поделилась исполнительница.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

В ноябре 2023 года Пресняков рассказал, что расставался с Подольской в начале их отношений. Певец объяснил, что в тот период очень много пил. Из-за его злоупотребления алкоголем подруги исполнительницы убеждали ее расстаться с музыкантом.

По словам Преснякова, в определенный момент его жизнь наладилась и проблему со спиртным удалось решить.

Ранее Пресняков подарил Подольской машину на Новый год.