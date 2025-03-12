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Советский телеведущий рассказал, как рукопожатие с Путиным повлияло на его жизнь

Телеведущий Марфин заявил, что рукопожатие с Путиным не повлияло на его жизнь
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рукопожатие с президентом России Владимиром Путиным никак не повлияло на жизнь. Об этом заявил известный советский телеведущий, редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин в эфире шоу «Мне смешно», доступном в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, за время своей карьеры он жал руку пяти президентам, среди которых были Борис Ельцин, Владимир Путин, бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев, бывший украинский лидер Леонид Кучма, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Один из ведущих шоу Тимур Бабъяк предположил, что встречи с главами государств никак не помогли Марфину в карьере.

«Абсолютно. Особенно с Лукашенко», — согласился телеведущий.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже проигнорировал рукопожатие премьер-министра Индии Нарендры Моди. При этом французский президент пожал руки другим участникам саммита, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что у Трампа появился синяк на ладони из-за частых рукопожатий.

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