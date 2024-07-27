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Талызина ответила на слухи о своем диагнозе

Актриса Талызина опровергла сообщения о тахикардии

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РИА «Новости»

Актриса Валентина Талызина ответила на слухи о своем недавнем диагнозе. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Талызиной, у нее нет новых диагнозов и она чувствует себя нормально.

«Да никакой у меня тахикардии нет, что они врут по поводу меня? Ничего у меня нет, слава богу. Как было, так и есть», — подчеркнула актриса.

89-летняя Валентина Талызина известна зрителю по фильмам «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!» «Женитьба», «Гостья из будущего».

О том, что актрисе потребовалась помощь врачей, сообщил 27 июля Telegram-канал Mash. Утверждалось, что на днях народной артистке СССР стало плохо, она жаловалась на боли в груди, но после прибытия бригады скорой помощи и постановки диагноза якобы отказалась от госпитализации.

Ранее на создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга подали в суд из-за домогательств.

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