Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Вы такого не видели»: Джеймс Кэмерон о третьем «Аватаре»

Режиссер Кэмерон заявил, что в третьем «Аватаре» будут неожиданные повороты сюжета
close
20th Century Fox/Global Look Press

В интервью журналу Empire Magazine режиссер «Аватара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон рассказал о том, чем удивит зрителя третий «Аватар» — последняя часть фантастической франшизы.

По словам 70-летнего кинематографиста, его цель – не повторить то, что было сделано в двух предыдущих фильмах, а сделать смелый выбор.

«Если вы не делаете смелый выбор, вы тратите впустую время и деньги. Этого одного недостаточно для достижения успеха, но это необходимо. Каждый чертов раз приходится ломать стереотипы», — рассуждает он.

Кэмерон добавил, что зрителя ждут неожиданные, но оправданные повороты сюжета.

«Этот фильм разогреет зрителю кровь. Но что волнует меня как художника, которому недавно исполнилось 70 лет и который вроде как в ответ за все это, — не только возможность проделать это снова, но и вывести на новый уровень персонажей и интриги. Вы такого не видели в «Аватаре», — заверил он.

Накануне режиссер «Гарри Поттера» Крис Коламбус признался, что хотел бы видеть звезду «Острых козырьков» в роли Волан-де-Морта.

Ранее звезду «Богемской рапсодии» скрутили полицейские, заподозрив в ограблении алкомаркета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами