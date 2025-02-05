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Лавров сообщил, что Земфира вернула 36 млн рублей олигарху после угроз

Продюсер Лавров: Земфира вернула деньги за сорванный концерт в ОАЭ после угроз
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Евгений Фельдман/РИА Новости

Продюсер Сергей Лавров сообщил, что певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) согласилась отдать гонорар в размере 36 млн рублей за сорванный концерт в ОАЭ только после угроз от заказчика. Его слова передает NEWS.ru.

Земфира должна была выступить на частном мероприятии в Дубае у одного из российских олигархов. Ей сразу же выплатили деньги за концерт, но впоследствии артистка отказалась выступать из-за разногласий с заказчиком.

«Она согласилась, а потом заявляет, мол, я под акустику петь не буду, поставьте мне аппаратуру, микрофон, решила выступать со своими музыкантами. В общем, пацан слово дал и слово обратно взял», — пояснил продюсер.

По словам Лаврова, изначально Земфира не хотела возвращать деньги за сорванный концерт. Она изменила свое решение после того, как ей пригрозили «перекрыть кислород». Заказчик уверил артистку, что добьется запрета на ее выступления в ОАЭ.

В начале января СМИ сообщали, что певица Земфира отказалась от политических высказываний на своем концерте в Дубае, который прошел 7 января в Coca-Cola Arena. Telegram-канал Mash сообщал, что артистке пригрозили штрафом, запретом на въезд в ОАЭ и отменой концерта при невыполнении условия.

Ранее сообщалось, что в Союзе отцов потребовали отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске.

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