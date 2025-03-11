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«Брат Аленки из Нововоронежа»: в России раскритиковали памятник участнику СВО

В Воронежской области раскритиковали непропорциональный памятник участнику СВО
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Telegram-канал Блокнот Воронеж

Жители Воронежской области пожаловались на недавно установленный в селе Репьевка монумент с изображением участника специальной военной операции (СВО). О ситуации написало издание «Блокнот».

Они раскритиковали монумент, который, по мнению воронежцев, вышел непропорциональным.

«Наверняка, это брат Аленки из Нововоронежа. Лицо у него кривое, руки – огромные и длинные, а плеч вовсе нет», — говорит одна из сельчанок.

Кроме того, заподозрила она, воин как будто стоит на фоне флага Нидерландов с красным, белым и синим цветами, расставленными не в том порядке, что на российском триколоре. Региональные власти эти ассоциации опровергают.

«Ни о каком «флаге Нидерландов» здесь не может быть речи. Это официальный знак «Армия России», утвержденный Минобороны в 2014 году»,— заявили изданию в региональном правительстве.

По словам чиновников, автор памятника — местный житель, скульптор, краевед и член Союза художников России Игорь Горяинов. Мемориал был установлен при поддержке крупной энергетической компании.

«Открытие проходило в присутствии участников СВО. Использованный автором образ — собирательный. До настоящего момента никаких вопросов к памятнику с художественной точки зрения в администрацию района не поступало», — заключил представитель местных властей.

18 декабря 2020 года в Нововоронеже открыли памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка, но местные жители назвали арт-объект «чертовщиной» и попросили мэрию его убрать. Уже 21 декабря местные власти приняли решение демонтировать памятник.

При этом Аленка благодаря освещению в СМИ достигла популярности в соцсетях и позже была приобретена местным предпринимателем.

В 2023 году памятник Аленке переместили на территорию проведения рок-фестиваля «Чернозем». У монумента выстраивались огромные очереди из желающих сфотографироваться.

Ранее нововоронежской «Аленке» нашли жениха.

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