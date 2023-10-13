Нововоронежской «Аленке» нашли жениха

В Кунгуре Пермского края на базе «Снежинка» установили неоднозначный памятник лыжнику. На скульптуру обратил внимание Telegram-канал «Большая Пермь».

Реакция горожан в социальных сетях на лыжника разная: одни просят убрать произведение и не позорить Кунгур, другие отмечают оригинальную работу мастера.

Кроме того, лыжника называют женихом жуткой и уже ставшей культовой скульптуры «Аленка» из Нововоронежа.

18 декабря 2020 года в Нововоронеже открыли памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка, но местные жители назвали арт-объект «чертовщиной» и попросили мэрию его убрать. Уже 21 декабря местные власти приняли решение демонтировать памятник.

При этом Аленка благодаря освещению в СМИ достигла популярности в соцсетях и позже была приобретена местным предпринимателем.

В 2023 году памятник Аленке переместили на территорию проведения рок-фестиваля «Чернозем». У монумента выстраивались огромные очереди из желающих сфотографироваться.

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