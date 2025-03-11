Вынесен приговор брокерам, похитившим 1,7 млн рублей у Анастасии Волочковой

Похитители миллионов балерины Волочковой получили от 13 до 18 лет лишения свободы

Вынесен приговор «брокерам», похитившим у российской балерины Анастасии Волочковой миллионы рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Следствие установило, что участники преступного сообщества, называвшие себя сотрудникам инвестиционной компании QBF, похищали денежные средства граждан под видом инвестирования в финансовые проекты.

Фигуранты дела предлагали состоятельным клиентам доверительное управление крупными суммами под высокий процент дохода, после чего их средства похищались.

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры четверым осужденным назначили от 13 до 18 лет лишения свободы в колониях общего и строго режима.

Всего от действий злоумышленников пострадало более 150 граждан, общий ущерб превысил 2 млрд рублей. У Волочковой они похитили около 1,7 млн рублей.

Накануне прокурор запросил до 20 лет тюрьмы для обвиняемых в хищении у Волочковой.

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