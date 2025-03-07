Соучастникам хищения у Волочковой запросили до 20 лет заключения

ТАСС: прокурор просит сроки до 20 лет для соучастников хищения у Волочковой

Представитель государственного обвинения попросил приговорить руководителей брокерской компании QBF, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, к сроку от 14 до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, фигуранты дела, в частности, обвиняются в хищении 1,7 млн рублей у балерины Анастасии Волочковой.

Источник заявил, что обвиняемые по делу не признали свою вину. Перед судом предстали — генеральный директор компании Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, а также директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев.

В ходе расследования стало известно, что фигуранты дела предлагали состоятельным клиентам доверительное управление крупными суммами под высокий процент дохода, после чего их средства похищались. Точная сумма причиненного ущерба неизвестна. По предварительным данным, она оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

В мае 2022 года в Москве задержали бывшего главу инвесткомпании QBF Станислава Матюхина, ему инкриминируют участие в организованном преступном сообществе, похитившем у инвесторов не менее 2 млрд рублей.

Ранее в деле Копайгородских появились новые эпизоды взяток.