Сарика Андреасяна засыпали клоунами в Telegram

Режиссер Сарик Андреасян отключил реакции в своем Telegram-канале после поста о перепалке со студентами киношколы. На это обратило внимание издание «Фонтанка».

«Если всем остальным кинематографистам так претит мысль, что они работают для зрителя, то мне это только на руку. Отправляйте свои фильмы на фестивали, а я буду купаться в зрительской любви», — написал режиссер, заявлявший студентам о нелюбви к авторскому кино.

В ответ читатели канала засыпали пост Андреасяна эмодзи-клоунами. Также в топ-3 реакций на этот пост вошли изображения веселых фекалий и среднего пальца.

После такой реакции режиссер отключил возможность ставить реакции на свои посты.

Накануне Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. О чем еще говорил режиссер, за что потом извинялся и как на его поведение отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Кончаловский поддержал авторское кино после критики Андреасяна.