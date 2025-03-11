Песню Imagine Dragons доставили на Луну

Композитор Инон Зур сообщил, что его совместная композиция «Children Of The Sky» с группой Imagine Dragons была успешно доставлена на Луну. Его слова передает NME.

«Теперь песня будет на Луне. Навсегда!» — написал музыкант в социальных сетях.

NME поясняет, что 6 марта стартап Lonestar Data Holdings передал композицию Imagine Dragons в своей центр обработки данных на Луне. Изначально, поясняет издание, предполагалось, что композиция станет первой песней, которая будет транслироваться с Луны на Землю. Однако этого не удалось осуществить технически, поскольку при посадке у корабля оказалась повреждена одна из двух радиоантенн.

В 2024 году на Луну также были доставлены оцифрованные записи песен Элвиса Пресли, Джими Хендрикса и других исполнителей.

В августе 2024 года сообщалось, что гитарист Бен Макки покидает группу Imagine Dragons. По словам музыканта, он планирует сосредоточиться на написании музыки для фильмов. Макки был в составе коллектива с 2011 года.

Ранее сообщалось, что Disney отстояла в суде авторские права на «Моану».