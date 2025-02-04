Книга, взятая на руки в 1919 году, вернулась в уральскую библиотеку

Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, взятую на месяц 106 лет назад

В библиотеку им. В. Г. Белинского в Екатеринбурге вернули книгу спустя 106 лет. Об этом говорится в официальной группе учреждения во «ВКонтакте».

Книгу «Внимание и интерес при обучении» под редакцией А. И. Анастасьева взяли на руки в июле 1919 года по абонементу, однако обратно она вернулась лишь 30 января 2025 года.

«Почему читатель не вернул ее через месяц — остается только догадываться. Просто для справки: 14 июля 1919 г. в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что там могло произойти. Книга будет вновь записана в фонд библиотеки и передана в отдел редких книг», — уточнили в библиотеке.

Сотрудники Белинки поблагодарили екатеринбуржца, который обратил внимание на сохранившуюся печать и вернул утерянный экземпляр в библиотечный фонд.

Ранее просроченная на 56 лет книга вернулась в библиотеку с объяснительной запиской.