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Лариса Долина обратилась к фанатам: «Я в порядке, я выживу»

Певица Долина пожаловалась, что мошенники вымогают деньги от ее имени
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина рассказала в опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролике, что мошенники вымогают деньги от ее имени.

По словам Долиной, злоумышленники рассылают сообщения, якобы она нуждается в материальной помощи из-за того, что в ее жизни произошло «неприятное событие».

«Я в порядке, я выживу! И я никогда бы не написала ничего подобного. Ложь абсолютная <…> Так что никогда денег я ни у кого просить не буду. Блокируйте мошенников, берегите себя и своих близких», — заявил артистка.

Певица также отреагировала на недавнюю новость о том, что она якобы испытывает проблемы со здоровьем. По словам Долиной, она находится в «полном здравии».

«Скажите, пожалуйста, я произвожу впечатление больного человека? Наверное, нет. У меня все в порядке», — сказала исполнительница.

10 марта Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Лариса Долина якобы обратилась за помощью к врачам из-за травмы плеча. Telegram-канал заявлял, что врачи диагностировали у Долиной повреждение сухожилия. Директор артистки Пудовкин позднее опроверг это сообщение.

Ранее телеведущий Дмитрий Борисов рассказал о здоровье пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерке.

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