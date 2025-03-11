Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Борисов о пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерке: «Существует реальная угроза жизни»

Телеведущий Борисов: пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерке стало хуже
close
Первый канал

Телеведущий Дмитрий Борисов рассказал в эфире программы «Пусть говорят» о состоянии здоровья пенсионерки Аллы Смирновой, которую Александр Буйнов 27 февраля сбил в подмосковной Апрелевке.

По словам Борисова, Смирнова не смогла приехать в студию на съемки, поскольку ее не отпустили из больницы на фоне ухудшения состояния здоровья.

«Существует реальная угроза жизни — тромбоэмболия, в любую секунду может оторваться тромб», — заявил телеведущий.

Пенсионерка приняла участие в передаче по видеосвязи и подробно рассказала о случившемся. Смирнова вспомнила, что переходила дорогу на пешеходном переходе, предварительно осмотревшись.

«Уже когда оказалась на полосе, увидела машину, и все — меня подбросило в воздух и откинуло на несколько метров с пешеходного перехода. Показалось, что земля ушла из-под ног», — рассказала женщина.

По словам пенсионерки, после инцидента Буйнов отогнал машину и «спрятался за нее». Женщина призналась, что была удивлена реакцией певца, который делал вид, «будто непричастен».

Сын Аллы Смирновой Алексей Князев уточнил, что мать находится в в больнице имени Семашко. Ее состояние удовлетворительное, но «посттравматическое и непредсказуемое».

В программе «Пусть говорят» должен был участвовать и Александр Буйнов, но певец перестал выходить на связь за несколько часов до начала эфира.

Ранее сообщалось, что участница «Беременна в 16» Устименко сообщила, что ее избил бывший муж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами