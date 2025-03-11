Дмитрий Борисов о пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерке: «Существует реальная угроза жизни»

Телеведущий Дмитрий Борисов рассказал в эфире программы «Пусть говорят» о состоянии здоровья пенсионерки Аллы Смирновой, которую Александр Буйнов 27 февраля сбил в подмосковной Апрелевке.

По словам Борисова, Смирнова не смогла приехать в студию на съемки, поскольку ее не отпустили из больницы на фоне ухудшения состояния здоровья.

«Существует реальная угроза жизни — тромбоэмболия, в любую секунду может оторваться тромб», — заявил телеведущий.

Пенсионерка приняла участие в передаче по видеосвязи и подробно рассказала о случившемся. Смирнова вспомнила, что переходила дорогу на пешеходном переходе, предварительно осмотревшись.

«Уже когда оказалась на полосе, увидела машину, и все — меня подбросило в воздух и откинуло на несколько метров с пешеходного перехода. Показалось, что земля ушла из-под ног», — рассказала женщина.

По словам пенсионерки, после инцидента Буйнов отогнал машину и «спрятался за нее». Женщина призналась, что была удивлена реакцией певца, который делал вид, «будто непричастен».

Сын Аллы Смирновой Алексей Князев уточнил, что мать находится в в больнице имени Семашко. Ее состояние удовлетворительное, но «посттравматическое и непредсказуемое».

В программе «Пусть говорят» должен был участвовать и Александр Буйнов, но певец перестал выходить на связь за несколько часов до начала эфира.

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