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Представитель Пугачевой прокомментировала обвинения Бородина о заказе покушения на него

Директор Пугачевой Чупракова назвала смешными обвинения в подготовке покушения
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать обвинения в том, что певица могла заказать покушение на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Ее слова передает «Абзац».

Накануне Бородин потребовал привлечь Пугачеву к ответственности по статье 105 УК РФ, он также заявил о боязни за свою жизнь. По словам общественного деятеля, на него готовилось покушение, заказчиком которого могла выступать Пугачева.

«Все это смешно, даже комментировать не буду. Это скорее Бородин испытывает личную неприязнь к Алле Пугачевой, а не она к нему», — заявила Чупракова.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

До этого Бородин предлагал признать Санта-Клауса иноагентом, потому что он якобы заменяет образ Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что представитель Ларисы Долиной рассказал о самочувствии 69-летней певицы.

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