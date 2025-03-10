Звезда «Что было дальше?» раскрыл, какие звезды обижались на шутки на шоу

Комик Кашоков: Евгений Понасенков и Олег Майами обижались на шутки из «ЧБД»

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Звезда интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), юморист Эмир Кашоков рассказал, кто из известных гостей обижался на шутки на проекте. Его цитирует сайт «Страсти».

Формат «ЧБД» подразумевает, что четверо комиков слушают историю из жизни звезды и пытаются угадать ее финал, не скупясь на шутки и не избегая нецензурной лексики и оскорблений.

Среди популярных людей, которым не понравился формат, Кашоков назвал публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом), шоумена Станислава Ярушина и певца Олега Майами.

«Во время непосредственно съемки возмущался только Евгений Понасенков. Об обидах остальных слышал только из интервью — вроде как Станислав Ярушин и Олег Майами пожалели о приходе на проект», — сказал юморист.

Кашоков обратил внимание на то, что у авторов шоу нет цели обидеть героев.

Самыми запоминающимися гостями участник «ЧБД» назвал певцов Григория Лепса, Богдана Титомира и юмориста Владимира Винокура.

Накануне Гарик Мартиросян назвал условие использования ИИ в творчестве.

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