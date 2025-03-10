Экс-баронесса отказалась отдавать одну из самых разыскиваемых картин мира

Экс-баронесса из Великобритании отказалась отдавать Италии одну из самых разыскиваемых картин мира — написанную в XVI веке «Мадонну с младенцем» художника Антонио Соларио. Об этом сообщает The Guardian.

Картина была приобретена в 1872 году Городским музеем итальянского города Беллуно, пока в 1973 году ее не украли. «Мадонна с младенцем» находится во владении британки Барбары Де Дожи, которая утверждает, что ее экс-супруг барон Де Дожа купил ее в 1973 году честным способом. До развода картина хранилась в Норфолке в особняке XVI века, некогда принадлежавшем Генриху VIII.

В 2017 году Де Дожа попыталась продать картину через региональный аукционный дом, но ее заметил специалист, связанный с музеем Беллуно и подтвердивший, что работа находится в списках «самых разыскиваемых» полицией мира, включая Интерпол и Карабинеров Италии.

В 2020 году из-за связанного с пандемией коронавируса карантина итальянские власти не смогли предоставить соответствующие документы для возвращения картины, запрошенные британской полицией. Тогда работу вернули Де Доже, однако отметили, что это не означает легализации ее статуса хозяйки картины.

На убеждения вернуть «зависшую» картину законному владельцу Де Дожа не соглашается. Она ссылается на Закон об исковой давности 1980 года, в котором говорится, что покупатель краденого может быть признан законным владельцем, если покупку «не связали с кражей» в течение шести лет.

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