С режиссером «Каникул президента» простились в крематории

В Балашихе прошла церемония прощания с кинопродюсером, режиссером и сценаристом Ильей Шерстобитовым. Об этом сообщает ТАСС.

На траурную церемонию в Николо-Архангельском крематории Балашихи близкие, друзья, коллеги и студенты Института кино и телевидения (ГИТР), где Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры.

«Вы знаете, он был убежденным человеком, а ведь это очень непросто, потому что такие люди должны заражать всех своими мыслями. Чтобы заразить верой во что-то, он искренне верил сам. Чтобы заразить любовью, он искренне любил. Чтобы заразить кино, он его искренне обожал», — вспоминает студент Шерстобитова.

Шерстобитова не стало 5 марта в возрасте 48 лет после госпитализации. Вероятно, у режиссера были проблемы с сердцем.

После госпитализации режиссер передал информацию о своей нетрудоспособности коллегам и попросил перенести занятия. Он планировал провести перенесенные занятия после выхода из больницы.

Илья Шерстобитов был режиссером фильма «Каникулы президента», а также продюсировал такие сериалы, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения».

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