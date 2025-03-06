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Названа вероятная причина смерти режиссера «Каникул президента» Шерстобитова в 48 лет

ТАСС: режиссер Шерстобитов мог скончаться в 48 лет из-за проблем с сердцем
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Киноликбез и короткометражные фильмы от CinePromo/YouTube

Режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов мог умереть из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института кино и телевидения.

Шерстобитов скончался 5 марта на 49-м году жизни в больнице. По данным СМИ, в последнее время режиссер жаловался на аритмию, сильную усталость и пониженное давление. 28 февраля Шерстобитову стало плохо, его экстренно госпитализировали в Москве.

Илья Шерстобитов был режиссером фильма «Каникулы президента», а также продюсировал такие сериалы, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Кроме того, он преподавал на режиссерском факультете ГИТР.

3 марта стало известно, что в возрасте 73 лет ушел из жизни актер и режиссер Михаил Мокеев. В 1982 году артист окончил режиссерское отделение актерского факультета Школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова. После этого работал актером и режиссером МХАТ, а также преподавал. Причина смерти Мокеева не раскрывается.

Ранее сообщалось, что умер композитор Ларисы Долиной и Иосифа Кобзона.

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