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Умер композитор Ларисы Долиной и Иосифа Кобзона

SHOT: композитор Адриан Корчинский скончался в 65 лет
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Adrian Korchinski/YouTube

Композитор Адриан Корчинский умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причиной смерти стала гипертония. По данным издания, вечером 2 марта Корчинскому стало плохо в московской квартире. Он сидел на столе с женой и потерял сознание. Врачи могли лишь констатировать смерть композитора, когда приехали.

Адриан Корчинский окончил в Москве Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в 1977 году, а в 1982-м — Московскую консерваторию. Он давал двойные концерты для скрипки и виолончели, а также исполнял сонаты для фортепиано. В 1982 году композитор получил премии ЮНЕСКО за Партиту для струнных, ударных и органа. Он также состоял в Союзе композиторов России и занимался музыкальным оформлением для каналов НТВ (в 1996-1997-м) и «Культура» (в 2000-2001-м).

Корчинский сочинял песни для таких артистов, как Бисер Киров, Лариса Долина, Ирина Понаровская, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Елена Степанова, Дмитрий Харатьян, Наталья Нурмухамедова.

Ранее умер композитор Юрий Мартынов.

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