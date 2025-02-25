Канье Уэст надел худи со свастикой и показал сумку с портретом Мишель и Барака Обамы

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал несколько новых сомнительных постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В одном из них 47-летний музыкант и дизайнер рассказал, что сбросил маме певицы Бейонсе Тине Ноулз эмодзи с бананом в личные сообщения. Также он выложил видео, на котором Тина Ноулз демонстрирует праздничное платье.

После Уэст надел худи со свастикой — запрещенной нацистской символикой — и сумкой с портретом бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель.

В середине февраля сайт Канье Уэста Yeezy.com заблокировали после старта продаж футболок с нацистской символикой, на продвижение которых во время Супербоула он потратил $7 млн.

Канье Уэст регулярно попадает в центр скандала из-за своего неоднозначного отношения к идеологии нацизма — он показывает свастики, признается в любви Адольфу Гитлеру, называет себя нацистом и критикует евреев и чернокожих.

Ранее телеведущий Владимир Познер отреагировал на санкции, которые Канада ввела против него.