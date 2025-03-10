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Полиция раскрыла, чем жена Джина Хэкмена занималась в дни перед трагедией

Жена актера Хэкмена Аракава перед кончиной забрала собаку из клиники и ходила в аптеку

Полиция раскрыла, чем жена актера Джина Хэкмена Бетси Аракава занималась в дни перед трагедией и непосредственно в день кончины. Об этом сообщает The Sun.

65-летняя пианистка была единственным опекуном 95-летнего Хэкмена и выполняла в последние дни жизни домашние задачи — 9 февраля забрала собаку Зинну из ветеринарной клиники, что может объяснять, почему собаку нашли без признаков жизни в переноске.

11 февраля утром Аракава отправила электронное письмо своему массажист, после отправилась в продуктовый магазин и аптеку.

На записях видеонаблюдения Аракава носит маску, что может указывать на то, что она плохо себя чувствовала. Затем она зашла в местный магазин кормов для домашних животных, после чего живой ее уже не видели.

У Аракавы на компьютере нашли множество неоткрытых писем от 11 февраля, что косвенно намекает на то, что не стало женщины именно тогда.

Ее нашли бездыханной на полу в ванной, прежде чем судмедэксперт установил, что она умерла от хантавируса.

Накануне судмедэксперт установил, что у Аракавы было редкое инфекционное заболевание — хантавирусный легочный синдром, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов. Хэкмен страдал от заболевания сердца вкупе с истощением на фоне голода: актер страдал тяжелой формой болезни Альцгеймера и не вполне осознавал окружающую действительность.

Ранее Джина Хэкмена помянули на «Оскаре».

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