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«Мы потеряли гиганта»: Джина Хэкмена помянули на «Оскаре»

Коллега Хэкмена по «Непрощенному» Фримен сказал траурную речь об актере на «Оскаре»
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Carlos Barria/Reuters

Голливудскую звезду Джина Хэкмена помянули во время церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Коллега Хэкмена по фильму «Непрощенный» Морган Фримен сказал траурную речь.

«На этой неделе наше сообщество потеряло гиганта. А я потерял дорогого друга, Джина Хэкмена. Мне посчастливилось работать вместе с Джином над двумя фильмами, «Непрощенный» и «Под подозрением». Как и все, кто когда-либо делил с ним сцену, я узнал, что он был щедрым артистом и человеком, чей дар возвышал работу каждого», — сказал Фримен.

По словам актера, Хэкмен не думал о том, что оставит после себя.

«Я просто надеюсь, что люди запомнят меня как человека, который старался делать хорошую работу», — всегда говорил он. Я думаю, что выражу общее мнение, если скажу: «Джин, тебя будут помнить за это и за многое другое», — добавил Фримен.

95-летнего Хэкмена и его жену, 65-летнюю Бетси Аракаву, нашли без признаков жизни в их доме 26 февраля. Хэкмен был дважды обладателем «Оскара» — в 1972 году за главную роль в триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» и в 1993 году за роль в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный».

Наряду с этими двумя победами Хэкмен получил еще три номинации на «Оскар»: за роли второго плана в фильмах «Бонни и Клайд» в 1968 году и «Я никогда не пел отцу» в 1971 году, а также за главную роль в фильме «Миссисипи в огне» в 1989 году.

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