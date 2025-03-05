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Ранее неизвестную картину Васнецова продадут на аукционе

РБК: ранее неизвестную картину Васнецова «Богомольцы» выставят на торги
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Московский аукционный дом

Московский аукционный дом выставит на торги ранее неизвестную картину Виктора Васнецова «Богомольцы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Торги состоятся 16 марта. Стартовая цена для всех лотов Московского аукционного дома составляет 1 тысячу рублей.

В 2003 году картина маслом на холсте «Богомольцы» была куплена на аукционе Sotheby's за $50 тысяч. Лот был представлен как работа неизвестного художника второй половины XIX века. В том же году полотно отправили на экспертизу в Русский музей, где специалисты установили его авторство. Картина оказалась утерянной работой раннего периода Васнецова и одной из вариаций его полотна «Нищие-певцы» 1873 года.

В середине февраля сообщалось, что пенсионерка украла у частного коллекционера картину художника Федота Сычкова, приобретенную на аукционе Sotheby's за 2,5 млн рублей. По информации mk.ru, коллекционер купил картину «Русские девочки-подружки в снегу» в 2019 году, после чего решил ее продать. Чтобы реализовать полотно, собственник картины обратился к 66-летней москвичке, с которой познакомился через знакомых.

Ранее стало известно о планах открыть филиал Третьяковской галереи в Калининграде.

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