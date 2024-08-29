Ирина Аллегрова собирается завершить карьеру

Народная артистка России Ирина Аллегрова планирует уйти со сцены. Об этом сообщает «СтарХит».

По информации издания, исполнительница рассказала о своем решении коллегам в закулисье международного фестиваля «Новая волна — 2024». Она сообщила, что устала и в ближайшее время собирается окончательно завершить карьеру.

«СтарХит» добавляет, что выступление Аллегровой на «Новой волне» может стать одним из последних. В ноябре она примет участие в юбилейных концертах композитора Игоря Крутого, поскольку всегда «готова сделать для него исключение». Крутой, подчеркивает издание, знает о планах Аллегровой уйти со сцены.

Ирина Аллегрова начинала музыкальную карьеру в различных ансамблях и группах, а с начала 90-х годов стала выступать сольно.

В 1992 году вышел ее первый альбом, получивший название «Странник мой» — примерно в те же годы певица стала настоящей звездой российской эстрады и начала регулярно давать концерты на крупнейших площадках страны.

В 2010 году Аллегрова указом президента получила звание народной артистки России.

Недавно стало известно, что гонорар Аллегровой за корпоратив составил 16,5 млн рублей.