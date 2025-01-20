Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игорь Крутой призвал Аллегрову прекратить «затворничество»

Продюсер Игорь Крутой попросил Аллегрову прекратить затворничество
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Продюсер и композитор Игорь Крутой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил певицу Ирину Аллегрову с днем рождения.

Крутой назвал Аллегрову своей главной певицей. Ей исполнилось 73 года.

«Дорогая Ирочка, прекрати «затворничество», народная любовь к тебе не иссякнет, здоровья и счастья тебе и твоим Лоле и Сашке!» — поделился композитор.

По словам Крутого, он познакомился с Аллегровой в 1978 году в группе «Факел». Продюсер играл на клавишных, а певица была солисткой. Позже их творческий путь разошелся. Ирина пела в коллективе «Электроклуб», а Игорь стал композитором Александра Серова.

«Все становление Аллегровской сольной карьеры связаны с песнями Игоря Николаева, но через какой-то время я показал будущей Императрице только написанную мною песню на стихи Николаева «Над пропастью во ржи», и это стало началом нашего совместного творчества», — рассказал композитор.

Крутой и Аллегрова выпустили вместе два альбома — «Тучи разведу руками» и «Незаконченный роман», а также записали несколько сольных песен.

Ранее Ирина Аллегрова потребовала совместную песню у Игоря Крутого на концерте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами