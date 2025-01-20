Игорь Крутой призвал Аллегрову прекратить «затворничество»

Продюсер и композитор Игорь Крутой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил певицу Ирину Аллегрову с днем рождения.

Крутой назвал Аллегрову своей главной певицей. Ей исполнилось 73 года.

«Дорогая Ирочка, прекрати «затворничество», народная любовь к тебе не иссякнет, здоровья и счастья тебе и твоим Лоле и Сашке!» — поделился композитор.

По словам Крутого, он познакомился с Аллегровой в 1978 году в группе «Факел». Продюсер играл на клавишных, а певица была солисткой. Позже их творческий путь разошелся. Ирина пела в коллективе «Электроклуб», а Игорь стал композитором Александра Серова.

«Все становление Аллегровской сольной карьеры связаны с песнями Игоря Николаева, но через какой-то время я показал будущей Императрице только написанную мною песню на стихи Николаева «Над пропастью во ржи», и это стало началом нашего совместного творчества», — рассказал композитор.

Крутой и Аллегрова выпустили вместе два альбома — «Тучи разведу руками» и «Незаконченный роман», а также записали несколько сольных песен.

Ранее Ирина Аллегрова потребовала совместную песню у Игоря Крутого на концерте.