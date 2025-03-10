Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев закрыл два бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о компаниях «Ивлев Групп» и «Шеф Фест». Первая занималась рекламными услугами, а вторая — организацией конференций и выставок. Причина закрытия бизнесов не уточняется.

В ноябре Ивлев зарегистрировал товарный знак «Ангелы шефа». Под своим брендом шеф-повар может выпускать канцелярские товары. В частности, авторучки, альбомы, альманахи; аппараты для ламинирования документов, обертки, открытки, учебники, карандаши и прочее.

Ивлев начал работать в ресторанной индустрии в 1993 году. Он проходил профессиональные стажировки по всему миру и работал в «мишленовских» ресторанах Швеции. В 2010 году Ивлев стал работать на телевидении.

В декабре Ивлев заявил, что российский ресторанный бизнес никак не изменился за 2024 год. По словам телеведущего, в некоторых ресторанах с дорогим интерьером все еще подают еду, которую можно поесть в обычной столовой. Он назвал это современным трендом, который всегда будет присутствовать в сфере обслуживания. Шеф-повар объяснил это нехваткой персонала, низкими зарплатами и ростом арендной ставки.

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