Константин Ивлев сравнил ресторанный бизнес в России со сборной по футболу

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заявил в беседе с порталом «Страсти», что российский ресторанный бизнес никак не изменился за 2024 год.

По словам Ивлева, в некоторых ресторанах с дорогим интерьером все еще подают еду, которую можно поесть в обычной столовой. Он назвал это современным трендом, который всегда будет присутствовать в сфере обслуживания. Шеф-повар объяснил это нехваткой персонала, низкими зарплатами и ростом арендной ставки.

«Кто-то работает в файн-дайнинге (Fine Dining, люксовые заведения с высоким уровнем обслуживания. — прим. «Страсти»), кто-то в классическом стиле. Все по-разному. Ресторанный бизнес в России развивается как сборная России по футболу», — поделился телеведущий.

Ивлев начал работать в ресторанной индустрии в 1993 году. Он проходил профессиональные стажировки по всему миру и работал в «мишленовских» ресторанах Швеции. В 2010 году Ивлев стал работать на телевидении.

В ноябре Ивлев зарегистрировал товарный знак «Ангелы шефа». Под своим брендом шеф-повар может выпускать канцелярские товары. В частности, авторучки, альбомы, альманахи; аппараты для ламинирования документов, обертки, открытки, учебники, карандаши и прочее.

Ранее жена шефа Ивлева сообщила, что станет психологом.