Умер Толстый монах из «Гарри Поттера»

Британский актер Саймон Фишер-Бекер умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщил его агент Ким Бэрри в беседе с metro.co.uk.

Причина смерти неизвестна.

Бэрри принес соболезнования его родственникам и фанатам. Он заявил, что потерял не только клиента, но и друга, с которым поддерживал отношения на протяжении 15 лет. По словам агента, актер оказал ему огромную помощь, был добрым, отзывчивым и заинтересованным в проблемах других. Помимо актерских навыков, Бэрри выделил ораторские способности Саймона.

Фишер-Бекер дебютировал в кино в 1990 году, сыграв роль менеджера магазина в фильме «Семь холмов Рима». Он получил наибольшую известность по роли Толстого монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Актер также сыграл торговца-пришельца на черном рынке Дориума Мэлдовара в сериале «Доктор Кто».

В фильмографии артиста более 30 ролей. Помимо кино, Фишер-Бекер также играл в театре.

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