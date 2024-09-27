Скончалась британская актриса Мэгги Смит

Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает AP со ссылкой на публициста актрисы.

«Мэгги Смит, которая получила «Оскар» за «Расцвет мисс Джин Броди» в 1969 году и завоевала новых поклонников в 21 веке, сыграв вдовствующую графиню Грэнтэм в «Аббатстве Даунтон», умерла», — говорится в публикации.

Как пишет AP, Смит часто называли выдающейся британской актрисой поколения, в которое входили такие знаковые фигуры, как Ванесса Редгрейв и Джуди Денч.

The Guardian со ссылкой на заявление сыновей актрисы Криса Ларкина и Тоби Стивенса пишет, что актриса скончалась после продолжительной болезни в больнице в окружении родных и близких.

Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в городе Илфорд, в Эссексе. Ее отец, Натаниэль Смит был профессором Оксфордского университета, тогда как мать, Маргарет Хаттон работала секретарем в Глазго. Сама Мэгги Смит прошла обучение в Оксфорде, где и состоялся ее сценический дебют.

Первой профессиональной ролью в театре актрисы стала роль Виолы в «Двенадцатой ночи». Затем, с 1959 года актриса состояла в труппе театра «Олд Вик», которая специализировалась на шекспировском репертуаре.

В кино Смит чаще всего играла роли строгих и характерных персонажей, таких как профессор трансфигурации и декана факультета Гриффиндор Макгонагалл в фильмах про Гарри Поттера, а также леди Грешем в «Джейн Остин» и Вайолет Кроули, вдовствующая графиня Грэнтэм в «Аббатстве Даунтон».

В 1989 году Смит была возведена в ранг Дамы-командора Ордена Британской империи. Таким образом она получила право на почетный титул «дама», который является аналогом рыцарского титула «сэр».

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